Корнеева (Корнеева) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Корнеева) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Корнеев Макар

Отец ребёнка: Корнеев Евстрат

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фрол

Отец ребёнка: Корнеев Евстрат

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Просковья

Отец ребёнка: Корнеев Евстрат

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Евстрат

Смерть
Неизвестно
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