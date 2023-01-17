Корнеева (Корнеева) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корнеев Макар
Отец ребёнка: Корнеев Евстрат
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фрол
Отец ребёнка: Корнеев Евстрат
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Просковья
Отец ребёнка: Корнеев Евстрат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Евстрат
Смерть
Неизвестно