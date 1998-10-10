Рыжов Даниил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Даниил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1998

Отец: Рыжов Павел Иванович

Мать: Рыжова Татьяна Борисовна

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