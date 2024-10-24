Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Евсигней Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1808

Дочь: Федосья Кузминична

Отец ребёнка: Козьма Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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