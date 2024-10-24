Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Евсигней Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Михайлович
Рождение ребёнка
22.05.1808
Дочь: Федосья Кузминична
Отец ребёнка: Козьма Михайлович
Смерть
Неизвестно