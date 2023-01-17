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Иван Вавилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1799

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Между 1753 и 1754 г.р.

Мать

Между 1753 и 1755 г.р.

Жена

Между 1798 и 1800 г.р.

Дети

Между 1821 и 1823 г.р.
Между 1825 и 1827 г.р.
Между 1828 и 1829 г.р.
Между 1830 и 1832 г.р.
Около 1834 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1799

Отец: Вавило Емельянов

Мать: Агафья Васильева

Бракосочетание
Между 1815 и 1818 ст.

Жена: Ирина Тиханова

Рождение ребёнка
Между 1821 и 1823 ст.

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Ирина Тиханова

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827

Сын: Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Ирина Тиханова

Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829 ст.

Сын: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Мать ребёнка: Ирина Тиханова

Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Ирина Тиханова

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ирина Тиханова

Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедной росписи.
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