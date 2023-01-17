Иван Вавилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1799
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1799
Отец: Вавило Емельянов
Мать: Агафья Васильева
Бракосочетание
Между 1815 и 1818 ст.
Жена: Ирина Тиханова
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1823 ст.
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Ирина Тиханова
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827
Сын: Гавриил Иванов
Мать ребёнка: Ирина Тиханова
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829 ст.
Сын: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Мать ребёнка: Ирина Тиханова
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Ирина Тиханова
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ирина Тиханова
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедной росписи.