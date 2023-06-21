Семёнов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.2009

Дочь: Семёнова Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Семёнова Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
07.12.2014

Дочь: Семёнова Алиса Владимировна

Мать ребёнка: Семёнова Анастасия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Анастасия Юрьевна

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