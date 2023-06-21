Семёнов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.2009
Дочь: Семёнова Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Семёнова Анастасия Юрьевна
Рождение ребёнка
07.12.2014
Дочь: Семёнова Алиса Владимировна
Мать ребёнка: Семёнова Анастасия Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно