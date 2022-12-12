Руднев Лев Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Лев Владимирович

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1942
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1956
Москва, город федерального значения Москва
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