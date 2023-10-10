Никитина (Сельменская) Евгения Никонорова
Место рождения
Дата рождения17.01.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1881 ст.
Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1880-1884 годы ф.226, оп.20, д.80, стр.102
Бракосочетание
19.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1904
Сын: Никитин Василий Александрович
Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно