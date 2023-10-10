Никитина (Сельменская) Евгения Никонорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Сельменская) Евгения Никонорова

Место рождения

Черемисская, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

17.01.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1881 ст.

Отец: Сельменский Никонор Димитриев

Мать: Сельменская Лукия Андроникова

Черемисская, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1880-1884 годы ф.226, оп.20, д.80, стр.102
Бракосочетание
19.02.1899 ст.

Муж: Никитин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1904

Сын: Никитин Василий Александрович

Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич

Черемисская, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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