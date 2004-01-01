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Никитина Фаина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Никитин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Никитин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Никитин Александр Александрович

Отец ребёнка: Никитин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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