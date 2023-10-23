Малышкин Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белисова Анна Павловна
Мать ребёнка: Малышкина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малева Любовь Павловна
Мать ребёнка: Малышкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синявская Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Малышкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышкин Николай Павлович
Мать ребёнка: Малышкина Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно