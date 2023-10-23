Малышкин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышкин Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышкин Николай Никифорович

Мать: Малышкина Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белисова Анна Павловна

Мать ребёнка: Малышкина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышкина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малева Любовь Павловна

Мать ребёнка: Малышкина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синявская Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Малышкина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Малышкина Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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