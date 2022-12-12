Турчин Григорий Никитович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Осуждение
01.02.1930
На основании постановления ЦИК СНК от 1.02.1930 года раскулачен родителями и выслан в 1931 году в Челябинскую область, где находился на спец поселении.
Отбывание наказания
По ?.08.1948
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Реабилитирован на основании ст. 3 п. "В" Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991.
Смерть
Неизвестно