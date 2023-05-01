Владимиров Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Пётр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимиров Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Алексей Петрович

Мать ребёнка: Броня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Василий Петрович

Мать ребёнка: Броня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Петровна

Мать ребёнка: Броня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Броня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Броня

Смерть
Неизвестно
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