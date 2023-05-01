Владимиров Пётр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимиров Тимофей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Алексей Петрович
Мать ребёнка: Броня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Василий Петрович
Мать ребёнка: Броня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Петровна
Мать ребёнка: Броня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Броня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Броня
Смерть
Неизвестно