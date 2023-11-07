Николькин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николькин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николькин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николькина (Бибульдина) Лидия

Рождение ребёнка
24.04.1941

Сын: Николькин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1953

Сын: Николькин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия

Смерть
Неизвестно

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