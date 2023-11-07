Николькин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николькин Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Петр Васильевич
Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1941
Сын: Николькин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1953
Сын: Николькин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Николькина (Бибульдина) Лидия
Смерть
Неизвестно