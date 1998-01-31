Мачулкин Илья Николаевич/Александрович
Место рождения
Дата рождения23.11.1910
Дата смерти31.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1910
Отец: Шаповалов Александр
10.11.1910 по старому стилю
Бракосочетание
08.07.1933
Рождение ребёнка
02.05.1936
Сын: Мачулкин Юрий Ильич
Мать ребёнка: Мачулкина Таисия Ивановна
Чулок, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
31.01.1998
Причина: естественная смерть от старости Похоронен: Бесовецкое кладбище, участок № 27, Петрозаводск, Россия