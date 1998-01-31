Мачулкин Илья Николаевич/Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачулкин Илья Николаевич/Александрович

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Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

23.11.1910

Дата смерти

31.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1910

Отец: Шаповалов Александр

Мать: Шаповалова Евдокия Потаповна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
10.11.1910 по старому стилю
Бракосочетание
08.07.1933

Жена: Мачулкина Таисия Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.05.1936

Сын: Мачулкин Юрий Ильич

Мать ребёнка: Мачулкина Таисия Ивановна

Чулок, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
31.01.1998
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина: естественная смерть от старости Похоронен: Бесовецкое кладбище, участок № 27, Петрозаводск, Россия
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