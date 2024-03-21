Симкина (Пестун) Соре-Рохл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Пестун Гершн
Мать: Пестун Итка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симкин Пейсах
Рождение ребёнка
10.01.1915
Сын: Симкин Арон
Отец ребёнка: Симкин Пейсах
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Симкин Израиль
Отец ребёнка: Симкин Пейсах
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Симкин Гиршл
Отец ребёнка: Симкин Пейсах
Смерть
Около 1942