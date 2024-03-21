Симкина (Пестун) Соре-Рохл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкина (Пестун) Соре-Рохл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

1915 г.р.
Около 1916 г.р.
Около 1920 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Пестун Гершн

Мать: Пестун Итка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симкин Пейсах

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Симкин Арон

Отец ребёнка: Симкин Пейсах

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Симкин Израиль

Отец ребёнка: Симкин Пейсах

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Симкин Гиршл

Отец ребёнка: Симкин Пейсах

Смерть
Около 1942

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