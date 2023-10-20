Калятин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калятин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Калятин Михаил Михайлович

Мать: Калятина Нина

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