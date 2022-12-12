Рудометова Марина
Место рожденияКемский уезд Архангельской губернии деревня Рудометово
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Кемский уезд Архангельской губернии деревня Рудометово
Рождение ребёнка
17.10.1938
Сын: Степанов Александр Никифорович
Отец ребёнка: Степанов Никифор
Кривой Порог, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно