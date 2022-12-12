Рудометова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудометова Марина

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Место рождения

Кемский уезд Архангельской губернии деревня Рудометово

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемский уезд Архангельской губернии деревня Рудометово
Рождение ребёнка
17.10.1938

Сын: Степанов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Степанов Никифор

Кривой Порог, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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