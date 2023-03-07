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Бухарцов Иван Терентьев

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Мать: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Бухарцов Захар Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Федосия Ермолаева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Бухарцова Федосия Ермолаева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Федосия Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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