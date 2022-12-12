Олонцева Милодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонцева Милодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1883

Сын: Олонцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Олонцев Михаил

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Олонцев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Олонцев Михаил

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олонцева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Олонцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олонцева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Олонцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олонцев Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Олонцев Михаил

Смерть
Неизвестно
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