Олонцева Милодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1883
Сын: Олонцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Олонцев Михаил
Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1894
Сын: Олонцев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Олонцев Михаил
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олонцева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Олонцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олонцева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Олонцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олонцев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Олонцев Михаил
Смерть
Неизвестно