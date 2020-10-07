Пискунов Петр
Место рожденияд.Лесниково
Дата рождения09.07.1947
Дата смерти07.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1947
Восприемники: Пискунов Николай Алексеевич
Образование
С 01.09.1972 по 15.01.1978
высшее
Бракосочетание
26.05.1973
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
25.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.10.2020