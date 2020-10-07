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Пискунов Петр

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Место рождения

д.Лесниково

Дата рождения

09.07.1947

Дата смерти

07.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1947
Восприемники: Пискунов Николай Алексеевич
Образование
С 01.09.1972 по 15.01.1978
высшее
Бракосочетание
26.05.1973

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
25.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.10.2020

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