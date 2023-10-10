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Ахмылин Никифор Евфимович

Место рождения

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

09.08.1795

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1795

Отец: Ахмылин Евфим Григорьевич

Мать: Ахмылина Евдокия Фёдоровна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
30.04.1820

Жена: Ахмылина Домна Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.06.1821

Дочь: Ахмылина Агриппина Никифоровна

Мать ребёнка: Ахмылина Домна Фёдоровна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.08.1824

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Ахмылина Домна Фёдоровна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.01.1829

Дочь: Ахмылина Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Ахмылина Домна Фёдоровна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
До 1830
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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