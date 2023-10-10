Ахмылин Никифор Евфимович
Место рождения
Дата рождения09.08.1795
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1795
Бракосочетание
30.04.1820
Жена: Ахмылина Домна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.06.1821
Дочь: Ахмылина Агриппина Никифоровна
Мать ребёнка: Ахмылина Домна Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.08.1824
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Ахмылина Домна Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.01.1829
Дочь: Ахмылина Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Ахмылина Домна Фёдоровна
Смерть
До 1830