Chetemirov Абросим Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chetemirov Абросим Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Chetemirov ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: Ter-Oganova Зинаида

Мать ребёнка: Chetemirova Розалия

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chetemirov Борис

Мать ребёнка: Chetemirova Розалия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Chetemirova Розалия

Смерть
Неизвестно
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