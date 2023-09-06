Chetemirov Абросим Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Chetemirov ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Ter-Oganova Зинаида
Мать ребёнка: Chetemirova Розалия
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chetemirov Борис
Мать ребёнка: Chetemirova Розалия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Chetemirova Розалия
Смерть
Неизвестно