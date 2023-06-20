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Коврижных Кирило Егорович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Коврижных Егор Патракеевич

Мать: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Никита Кириллович

Мать ребёнка: Коврижных Дарья Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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