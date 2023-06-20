Коврижных Кирило Егорович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Никита Кириллович
Мать ребёнка: Коврижных Дарья Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно