Фатнева Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатнева Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1992

Отец: Фатнев Алексей Васильевич

Мать: Фатнева Вероника Юрьевна

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