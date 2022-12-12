Розанов Гавриил (Василий) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Гавриил (Василий) Фёдорович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

06.02.1781

Дата смерти

20.09.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1811 по 1819
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1819 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1821
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1821 по 1837
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1837 по 1848
г. Херсон, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1848 по 1857
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1857 по 1858
Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.09.1858
Желтиков монастырь, Тверская губерния
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