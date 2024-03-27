(Биктимирова) Зулейха Гибатовна
Место рожденияд.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Биктимиров Гибат
Мать: Биктимирова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Около 1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно