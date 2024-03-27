(Биктимирова) Зулейха Гибатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Биктимирова) Зулейха Гибатовна

Место рождения

д.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Биктимиров Гибат

Мать: Биктимирова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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