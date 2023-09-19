Иванова (Малинина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малинин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Иванов Нил
Рождение ребёнка
1927
Сын: Иванов Алексей
Отец ребёнка: Иванов Нил
Рождение ребёнка
23.04.1929
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Иванов Нил
Рождение ребёнка
23.11.1930
Сын: Иванов Николай
Отец ребёнка: Иванов Нил
Рождение ребёнка
01.11.1932
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Иванов Нил
Рождение ребёнка
16.12.1938
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Иванов Нил
Рождение ребёнка
?.03.1942
Сын: Иванов Виктор
Отец ребёнка: Иванов Нил
Смерть
Неизвестно