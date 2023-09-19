Иванова (Малинина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Малинина) Анна

Иванова (Малинина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Иванов Нил

Новоселово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Иванов Алексей

Отец ребёнка: Иванов Нил

Новоселово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1929

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Иванов Нил

Новоселово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1930

Сын: Иванов Николай

Отец ребёнка: Иванов Нил

Рождение ребёнка
01.11.1932

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Иванов Нил

Новоселово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1938

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Иванов Нил

Глазуны, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1942

Сын: Иванов Виктор

Отец ребёнка: Иванов Нил

Глазуны, Синцовская волость, Осташковский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close