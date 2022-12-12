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Сердюк Валентина Андреевна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

09.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1969 и 1975

Муж: Сердюк Иван Русланович

Рождение ребёнка
02.07.1975

Дочь: Раенко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сердюк Иван Русланович

Рождение ребёнка
02.11.1977

Дочь: Сердюк Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Сердюк Иван Русланович

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Сердюк Руслан Иванович

Отец ребёнка: Сердюк Иван Русланович

Рождение ребёнка
19.08.1987

Сын: Сердюк Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сердюк Иван Русланович

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