Сердюк Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1969 и 1975
Рождение ребёнка
02.07.1975
Дочь: Раенко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сердюк Иван Русланович
Рождение ребёнка
02.11.1977
Дочь: Сердюк Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Сердюк Иван Русланович
Рождение ребёнка
03.02.1983
Отец ребёнка: Сердюк Иван Русланович
Рождение ребёнка
19.08.1987
Отец ребёнка: Сердюк Иван Русланович