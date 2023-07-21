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Шалов Андрей Владимирович
Шалов Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Дата смерти
1976
Пол
Мужской
Отец
Шалов Владимир Михаилович
1934 г.р.
Мать
Шалова Надежда Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
КЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Шалов Владимир Михаилович
Мать:
Шалова Надежда Федоровна
Смерть
1976
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