Шалов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалов Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Шалов Владимир Михаилович

Мать: Шалова Надежда Федоровна

Смерть
1976
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