Дюсембеков Амыр Ганиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1966
Отец: Дюсембеков Ғани Мухаметов
Мать: Болотбекова Бауртай
Рождение ребёнка
07.05.1989
Дочь: Кунакбаева Сабина Амыровна
Мать ребёнка: Дюсембекова Кымбат Шайсултановна
Рождение ребёнка
04.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюсембекова Кымбат Шайсултановна