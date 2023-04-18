Дюсембеков Амыр Ганиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюсембеков Амыр Ганиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1966

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1966

Отец: Дюсембеков Ғани Мухаметов

Мать: Болотбекова Бауртай

Рождение ребёнка
07.05.1989

Дочь: Кунакбаева Сабина Амыровна

Мать ребёнка: Дюсембекова Кымбат Шайсултановна

Рождение ребёнка
04.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюсембекова Кымбат Шайсултановна

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