Томсина (Томсина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1899
Дата смерти13.09.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1899
Рождение ребёнка
11.09.1934
Сын: Николаев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай Яковлевич
калининская обл
Рождение ребёнка
16.11.1937
Дочь: Герасимова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Яковлевич
с.Пельгора
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1988
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора