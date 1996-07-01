Томсина (Томсина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томсина (Томсина) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1899

Дата смерти

13.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1899

Отец: Семенов Степан Семенович

Мать: Семенова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
11.09.1934

Сын: Николаев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай Яковлевич

калининская обл
Рождение ребёнка
16.11.1937

Дочь: Герасимова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Яковлевич

с.Пельгора
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Николай Яковлевич

Смерть
13.09.1988
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора
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