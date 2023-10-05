Левинская Ксения (Хенья) Будина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Полякова Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Левинский Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Левинская Голда Иосифовна
Отец ребёнка: Левинский Иосиф Маркович
Год рождения вычислен из ревизских сказок за 1850 и 1858 гг.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Левинский Николай Иосифович
Отец ребёнка: Левинский Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мильштейн Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Левинский Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Левинский Иннокентий Иосифович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно