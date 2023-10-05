Левинская Ксения (Хенья) Будина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинская Ксения (Хенья) Будина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Полякова Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Левинский Иосиф Маркович

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Левинская Голда Иосифовна

Отец ребёнка: Левинский Иосиф Маркович

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Год рождения вычислен из ревизских сказок за 1850 и 1858 гг.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Левинский Николай Иосифович

Отец ребёнка: Левинский Иосиф Маркович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мильштейн Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Левинский Иосиф Маркович

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Левинский Иннокентий Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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