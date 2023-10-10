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Ладыгин Иван Васильевич

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

24.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1873 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Жена

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1896

Отец: Ладыгин Василий Григорьевич

Мать: Ладыгина Марфа Петровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896) лист 76-77 Восприемники: Легостаев Иван Петров, Медведева Анастасия Иакимова
Бракосочетание
24.10.1916

Жена: Ладыгина Анастасия Михайловна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2216 (1916) Новикова Анастасия Михайловна, 2 брак, 25 лет (село Гавриловка) Поручитель: Легостаев ИП
Смерть
Неизвестно
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