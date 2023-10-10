Ладыгин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
24.05.1896
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896) лист 76-77 Восприемники: Легостаев Иван Петров, Медведева Анастасия Иакимова
Бракосочетание
24.10.1916
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2216 (1916) Новикова Анастасия Михайловна, 2 брак, 25 лет (село Гавриловка) Поручитель: Легостаев ИП
Смерть
Неизвестно