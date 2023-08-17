Зиязетдинов Шаурят Шайхисламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиязетдинов Шаурят Шайхисламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиязетдинов Шайхислам

Мать: Зиязетдинова Миннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиязетдинова Светлана Шауратовна

Мать ребёнка: Зиязетдинова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиязетдинова Ирина Шауратовна

Мать ребёнка: Зиязетдинова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиязетдинова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиязетдинов Игорь Шауратович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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