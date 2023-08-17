Зиязетдинов Шаурят Шайхисламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиязетдинов Шайхислам
Мать: Зиязетдинова Миннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиязетдинова Светлана Шауратовна
Мать ребёнка: Зиязетдинова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиязетдинова Ирина Шауратовна
Мать ребёнка: Зиязетдинова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиязетдинова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиязетдинов Игорь Шауратович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно