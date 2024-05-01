Юначевская Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юначевская Мария

Место рождения

Мирополь, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юначевский Фёдор

Мать: Юначевская (Метельская) Антонина

Мирополь, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заблодская (Юначевская) Эвелина

Отец ребёнка: Юначевский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изерская (Юначевская) Эммилия

Отец ребёнка: Юначевский Николай

с. Малая Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юначевский Станислав

Отец ребёнка: Юначевский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юначевский Николай

Рождение ребёнка
1888

Сын: Юначевский Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Юначевский Николай

Винницкая обл., Антонинский р-н, Малая-Салиха. с.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Юначевский Франц

Отец ребёнка: Юначевский Николай

Рождение ребёнка
1908

Сын: Юначевский Иосиф

Отец ребёнка: Юначевский Николай

Пузырьки, Украина
Смерть
Неизвестно

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