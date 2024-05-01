Юначевская Мария
Место рожденияМирополь, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юначевский Фёдор
Мирополь, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заблодская (Юначевская) Эвелина
Отец ребёнка: Юначевский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изерская (Юначевская) Эммилия
Отец ребёнка: Юначевский Николай
с. Малая Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юначевский Станислав
Отец ребёнка: Юначевский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юначевский Николай
Рождение ребёнка
1888
Сын: Юначевский Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Юначевский Николай
Винницкая обл., Антонинский р-н, Малая-Салиха. с.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Юначевский Франц
Отец ребёнка: Юначевский Николай
Рождение ребёнка
1908
Сын: Юначевский Иосиф
Отец ребёнка: Юначевский Николай
Пузырьки, Украина
Смерть
Неизвестно