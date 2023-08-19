Кулешова (Галковская) Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1978
Отец: не указан
Мать: Галковская Мира
Рождение ребёнка
03.06.1997
Дочь: Эльвира Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.2010
Дочь: Берёзкина Алиса Ивановна
Отец ребёнка: Берёзкин Иван
Рождение ребёнка
31.10.2015
Сын: Владислав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дани(и)л
Отец ребёнка: не указан