Кулешова (Галковская) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Галковская) Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1978

Отец: не указан

Мать: Галковская Мира

Рождение ребёнка
03.06.1997

Дочь: Эльвира Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.2010

Дочь: Берёзкина Алиса Ивановна

Отец ребёнка: Берёзкин Иван

Рождение ребёнка
31.10.2015

Сын: Владислав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дани(и)л

Отец ребёнка: не указан

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