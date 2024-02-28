Аверина (Дьячкова) Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Дьячкова) Ольга Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1899

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1899

Отец: Дьячков Антон Никитич

Мать: Дьячкова Матрена Борисовна

Рождение ребёнка
30.08.1921

Сын: Аверин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Аверин Николай Никитич

Рождение ребёнка
04.12.1923

Дочь: Васильева (аносова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Аверин Николай Никитич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Аверин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Аверин Николай Никитич

Рождение ребёнка
22.07.1930

Сын: Аверин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Аверин Николай Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Николай Никитич

Место жительства
Неизвестно
поселок Черепеть Лихвинский уезд Калужская губерния, Калужская область
Смерть
1969
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