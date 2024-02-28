Аверина (Дьячкова) Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1899
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1899
Отец: Дьячков Антон Никитич
Рождение ребёнка
30.08.1921
Сын: Аверин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Аверин Николай Никитич
Рождение ребёнка
04.12.1923
Дочь: Васильева (аносова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Аверин Николай Никитич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Аверин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Аверин Николай Никитич
Рождение ребёнка
22.07.1930
Сын: Аверин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Аверин Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
поселок Черепеть Лихвинский уезд Калужская губерния, Калужская область
Смерть
1969