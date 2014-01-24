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Никандров Олег Михайлович

Место рождения

Мехбаза, Тихвинский Район, Ленинградская Область, Россия, Советский Союз

Дата рождения

11.05.1953

Дата смерти

24.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1980 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1953

Отец: Никандров Михаил Васильевич

Мать: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1980

Сын: Никандров Денис Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
02.11.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.01.2014

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