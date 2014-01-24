Никандров Олег Михайлович
Место рожденияМехбаза, Тихвинский Район, Ленинградская Область, Россия, Советский Союз
Дата рождения11.05.1953
Дата смерти24.01.2014
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1953
Отец: Никандров Михаил Васильевич
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1980
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
02.11.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.01.2014