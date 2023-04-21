Субарева (Скоробогатова) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.2006
Дочь: Субарева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Субарев Алексей Васильевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
31.01.2019
Сын: Субарев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Субарев Алексей Васильевич