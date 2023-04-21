Субарева (Скоробогатова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субарева (Скоробогатова) Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.2006

Дочь: Субарева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Субарев Алексей Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
31.01.2019

Сын: Субарев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Субарев Алексей Васильевич

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