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Вершинина Полина Андреевна
Вершинина Полина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.2021
Пол
Женский
Отец
Вершинин Андрей Викторович
1988 г.р.
Мать
Вершинина (Ситчихина) Александра Алексеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2021
Отец:
Вершинин Андрей Викторович
Мать:
Вершинина Александра Алексеевна
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