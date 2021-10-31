Вершинина Полина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Полина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2021

Отец: Вершинин Андрей Викторович

Мать: Вершинина Александра Алексеевна

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