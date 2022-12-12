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Суровцова Нина Александровна

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Место рождения

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904 ст.

Отец: Суровцов Александр Иринархович

Мать: Суровцова Надежда Павловна

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Родители: сей церкви диакон Александр Иринархов Суровцев и его жена Надежда Павловна. Восприемник: сей церкви священницкая жена Анна Филофеева Азлецкая.
Образование
1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в 1 классе Епархиального женского училища на содержании отца.
Смерть
Неизвестно
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