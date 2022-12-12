Суровцова Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904 ст.
Родители: сей церкви диакон Александр Иринархов Суровцев и его жена Надежда Павловна. Восприемник: сей церкви священницкая жена Анна Филофеева Азлецкая.
Образование
1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в 1 классе Епархиального женского училища на содержании отца.
Смерть
Неизвестно