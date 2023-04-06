Никифорова Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Александра Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Афанасия Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Петр Тихонович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Петр Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Петр Тихонович

Смерть
Неизвестно
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