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Бауков Михаил Анатольевич

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.12.1971

Дата смерти

05.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1971

Отец: Бауков Анатолий

Мать: Баукова Евгения Максовна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.2005
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