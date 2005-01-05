Бауков Михаил Анатольевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1971
Дата смерти05.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1971
Отец: Бауков Анатолий
Мать: Баукова Евгения Максовна
Рождение ребёнка
06.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2005