Маврин Иван Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Маврин Софрон
Мать: Маврина ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Маврин Иван Иванович
Мать ребёнка: Маврина Антонина Арсентьевна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маврина Антонина Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маврина Антонина Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941