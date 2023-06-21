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Маврин Иван Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Маврин Софрон

Мать: Маврина ?

Рождение ребёнка
1931

Сын: Маврин Иван Иванович

Мать ребёнка: Маврина Антонина Арсентьевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маврина Антонина Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маврина Антонина Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маврина Антонина Арсентьевна

Смерть
1941
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