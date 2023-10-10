Суриков Иван Афиногенов большой
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Суриков Афиноген Петров
Мать: Параскева Митрофанова
В 1756 году:30 августа учреждён первый русский театр.Родился 27 января — Моцарт, Вольфганг Амадей, австрийский композитор | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Около 1779
Жена: Дарья Иванова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
1780
Сын: Суриков Иван Иванов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1816
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)