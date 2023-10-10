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Суриков Иван Афиногенов большой

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Вычислено 1730 г.р.

Жена

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
1780 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Суриков Афиноген Петров

Мать: Параскева Митрофанова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
В 1756 году:30 августа учреждён первый русский театр.Родился 27 января — Моцарт, Вольфганг Амадей, австрийский композитор | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Суриков Варлам Иванов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1779

Жена: Дарья Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Суриков Иван Иванов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1816
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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