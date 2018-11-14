Афонина Злата Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Злата Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2018

Отец: Афонин Михаил

Мать: Алимкина Оксана Валерьевна

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