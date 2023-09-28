Сайфутдинов Фаррах
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1919
Сын: Сайфутдинов Фаттах Фаррахович
Мать ребёнка: не указана
Republic of Bashkortostan, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Салах Фаррахович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Гайнутдин Фаррахович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Сабах Фаррахович
Мать ребёнка: не указана