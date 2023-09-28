Сайфутдинов Фаррах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Фаррах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1919

Сын: Сайфутдинов Фаттах Фаррахович

Мать ребёнка: не указана

Republic of Bashkortostan, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Салах Фаррахович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Гайнутдин Фаррахович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Сабах Фаррахович

Мать ребёнка: не указана

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