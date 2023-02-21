(Либкинд) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Либкинд) Анна Михайловна

(Либкинд) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Либкинд Абрам Михайлович

Отец ребёнка: Либкинд Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Либкинд Макс Михайлович

Отец ребёнка: Либкинд Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унрод Софья Михайловна

Отец ребёнка: Либкинд Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Либкинд Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронислава Михайловна

Отец ребёнка: Либкинд Михаил

Грузия, Тбилиси
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close