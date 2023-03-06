(Попова) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Фомина Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Арзяев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1940
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Голубков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно