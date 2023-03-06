(Попова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Фомина Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Арзяев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1940

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Голубков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Арзяев Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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