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(Коврижных) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Коврижных Сидор

Мать: Ирина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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