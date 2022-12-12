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Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Павел Александров

Мать: Елена Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Афросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
21.06.1848 ст.

Дочь: Феврония Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Степановна

Смерть
1876
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