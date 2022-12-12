Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Павел Александров
Мать: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Афросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
21.06.1848 ст.
Дочь: Феврония Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Степановна
Смерть
1876